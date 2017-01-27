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Buradasınız : » » Rusya'dan İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararına tepki

Rusya'dan İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı hakkında, "Uluslararası hukuk kuralları gereğince İsrail'in bu kararı yasa dışıdır." dedi.

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Rusyadan İsrailin yeni yerleşim yeri inşa kararına tepki

Rusya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konut inşasını onaylamasını yasa dışı olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni konut inşa planlarından derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Uluslararası hukuk kuralları gereğince İsrail'in bu kararı yasa dışıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 nolu kararında bu durum teyit edilerek, İsrail'in inşa kararlarının hukuki karşılığı olmadığı ve Ortadoğu'da kalıcı barışın kurulmasının önünde engel teşkil ettiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki inşaatların durdurulması çağrısında bulunuldu.

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanlığı, israil
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