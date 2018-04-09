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Buradasınız : » » Rusya'dan İsrail'e kınama

Rusya'dan İsrail'e kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırgan tutumunu kınadı. İsrail'e "Filistinlilere karşı kuvvet kullanması kabul edilemez." sözleriyle tepki gösterdi.

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Rusyadan İsraile kınama

İsrail'in Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine sert müdahalesi devam ediyor.  32 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Saldırılara tepkiler ise şiddetlenerek sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırgan tutumunu kınadı. 

İsrail'e "Filistinlilere karşı kuvvet kullanması kabul edilemez." sözleriyle tepki gösterdi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 3 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rusya, israil
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