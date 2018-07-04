Rusya'dan İran açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

"Uluslararası destek gerekiyor"

Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesi hususunda Ürdün'le diyaloğu sürdüreceklerini belirten Lavrov, bu bölgeyle ilgili Rusya, ABD ve Ürdün'le yapılan anlaşmanın yerine getirilmesi ve terör örgütleriyle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin güneyindeki görevini yerine getirdiğini söyleyerek, boşaltılan alanların yaşanabilir hale dönüştürülmesi için uluslararası desteğin gerekli olduğunu belirtti.

"Rusya, doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için yardım etmeye hazır"

Lavrov, İran güçlerinin Suriye'den çıkarılacağı iddialarına yönelik olarak şunları söyledi:

"Bu (İran'ın Suriye'den çekilmesi) kesinlikle gerçekçi değil ve İran dahil Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve daha birçok kilit ülkenin katılımı olmadan bölgedeki sorunların çözülmesinin mümkün olmayacağı açıktır."

Lavrov, Filistin-İsrail meselesiyle ilgili de, "Filistin topraklarındaki gerilimin azaltılmasının tek yolu taraflar arasında doğrudan diyalogtur. Rusya doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için yardım etmeye hazırdır" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ise, Suriye'nin güneyinde yaşanan insani felaketin oldukça endişe verici olduğunu, ateşkes ve bölgede insani yardımın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili Rusya ve ABD ile vardıkları anlaşma gereği iş birliğini sürdüreceklerini belirten Safadi, "Ürdün'ün dahil olduğu gerilimi azaltma bölgesi Suriye’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgeleri arasında en başarılı olanlardan bir tanesi" diye konuştu.

Kaynak: AA