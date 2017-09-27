  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Rusya'dan 'Irak toprak bütünlüğü' açıklaması

Rusya'dan 'Irak toprak bütünlüğü' açıklaması

Rusya, pazartesi günü IKBY'de yapılan gayrimeşru referendum sonrası bölgede yaşanabilecek sorunlara dikkati çekerek, Irak’ın toprak bütünlüğünü tümüyle desteklediklerini bildirdi.

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Rusyadan Irak toprak bütünlüğü açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak devletinin toprak bütünlüğünün korunması için herkes tarafından kabul gören bir çözümün bulunması gerektiği belirtildi.

“Rusya, Irak'ın birlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulamaktadır ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek adımlardan uzak durulması gerektiği görüşündedir.” ifadesi kullanılan açıklamada, Rus yönetiminin tüm taraflara sorunların çözümü için barışçıl ve yapıcı diyalog çağrısı yaptığına işaret edildi.

Irak hükümeti, 2005 anayasasına aykırı olduğu için dün IKBY tarafından gerçekleştirilen referandumu ve sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

Etiketler: rusya, Rusya'dan 'Irak toprak bütünlüğü' açıklaması, gayrimeşru referandum, IKYB
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