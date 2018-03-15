Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: İngiliz diplomatlar da Rusya'dan sınır dışı edilecek

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan casus krizinde karşılıklı restleşme yaşanıyor.

Çifte casus Sergey Skripal'in kızıyla birlikte zehirlenmesinin ardından başlayan krizde bu kez Rusya'dan sert açıklama geldi.

İngiltere'nin suçlamalarını reddeden Rusya'dan, Rus diplomatları sınır dışı eden İngiltere'ye misilleme gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'daki İngiliz diplomatların yakında sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya'nın resmi haber ajansı RIA'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin aldığı önlemlere karşılık verileceğinin altını çizerek, "İngiltere'nin iddiaları kabul edilemez." dedi.

Lavrov, Rusya'nın İngiltere'ye karşı misilleme tedbirlerinin kamuoyu önünde açıklanmadan önce Londra'ya iletileceğini de belirtti.

Johnson: Tüm kanıtlar Rusya'yı gösteriyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, bugünkü açıklamalarında da eski Rus ajan Sergey Skripal’e düzenlenen saldırıya ilişkin Rusya’ya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

Johnson, bu saldırıyı, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e karşı çıkan herkesi korkutmanın bir yolu olarak nitelendirdi.

İki ülke ilişkileri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Pazartesi günü Parlamento'da yaptığı konuşmada, Skripal olayında eldeki kanıtların Rusya’yı işaret ettiğini söylemesi ve Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için 2 gün mühlet tanıması sonrası krize girmişti.

May, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. May, söz konusu maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Rusya’ya açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istihbaratçı olduğunu iddia ettiği 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini söylemişti.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Reuters