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Buradasınız : » » Rusya'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'a görüşme talebi

Rusya'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'a görüşme talebi

Londra'daki Rus Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan casus krizi ile ilgili görüşme talep etti.

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Rusyadan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnsona görüşme talebi

Rus Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na Boris Johnson ile görüşme talep eden bir nota gönderdi.

Elçilik Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada;"İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Büyükelçi Alexander Yakovenko arasında yapılması planlanan "gecikmiş" görüşmede ikili ilişkilerin gidişatı ve Salisbury olayının detayları konuşulmak isteniyor" denildi.

Sözcü aynı zamanda "İngiliz tarafına yapıcı bir cevap vermeyi umuyoruz ve yakın bir gelecekte böyle bir toplantı düzenlemeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. 

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlatmıştı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Etiketler: Skripal, rusya, İngiltere, casus krizi
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