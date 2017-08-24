Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhon ile başkent Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya, Türkiye ve İran arasında varılan anlaşmanın taraflar arasında yürütülen istişareler neticesinin alınmasını beklediklerini belirten Lavrov, "İstişarelerin neticesinde Suriye’nin batısında, Doğu Guta’da ve Humus’un ardından İdlib’de dördüncü gerilimi azaltma bölgesinin kurulmasını bekliyoruz.” dedi.

Lavrov, ABD’nin yeni Afganistan stratejisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Afganistan’da askeri güç yoluyla yürütülen çabaların “beyhude” olduğunu savundu.

Açıklanan yeni stratejinin, ABD’nin Taliban’a yaklaşımına yönelik soru işaretleri yarattığına işaret eden Lavrov, “Anladığım kadarıyla, ABD, Taliban ile herhangi bir ön şart olmadan temas haline geçebilecek. Bu, Birleşmiş Milletler nezdinde üzerinde uzlaşılan yaklaşıma aykırı bir durum yaratıyor. Umut ediyoruz ki ABD, Taliban’a ilişkin yeni yaklaşımını netleştirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Türkiye ve İran arasında, Astana’da mayıs ayında imzalanan anlaşmayla, İdlib'i de içeren dört "gerilimi azaltma bölgesi" üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.