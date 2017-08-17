  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Türk, İranlı ve Rus uzmanlar İdlib'de gerilimi düşürme bölgesinin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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Rusyadan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye’de askeri ve politik durumun düzelme eğiliminde olduğunu savunarak, "Türk, İranlı ve Rus uzmanlar İdlib'de gerilimi düşürme bölgesinin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Zaharova, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin güneybatısında, Doğu Guta'da ve Humus'un kuzeyindeki bölgelerde ateşkesin yaygınlaştırılması için çalışmaların olumlu seyrettiğini belirterek, "Türk, İranlı ve Rus uzmanlar, Astana görüşmeleri çerçevesinde İdlib'deki gerilimi düşürme bölgesinin kurulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmasında Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Zaharova, bölgede herhangi bir güç kullanımının, "devasa bir trajediye" yol açacağını vurgulayarak, "Tüm taraflara bu konuda itidal çağrısı yapıyoruz. Çinli ortaklarımızla birlikte bölgenin tüm sorunlarında barışçıl bir çözüm bulunması ısrarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana’da mayıs ayında imzalanan anlaşmayla Doğu Guta'yı da içeren dört "gerilimi düşürme bölgesi" üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. AA

Etiketler: rusya, idlib, suriye
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