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Rusya'dan iddialara cevap: Malezya uçağını biz vurmadık

Kremlin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda düşen MH17 sefer sayılı yolcu uçağını vuran füzenin 'Rus ordusuna ait olduğu' iddiasını reddetti.

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Rusyadan iddialara cevap: Malezya uçağını biz vurmadık

2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin arkasında Rus ordusu olduğunu iddia eden Hollanda'ya Kremlin'den cevap geldi.

Rusya dahil edilmedi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, MH17'nin düşürülmesinde dahli olduğu suçlamalarını kabul etmiyor ve Uluslararası Ortak Soruşturma Grubu'nun (JIT)  çıkarımlarına itibar etmiyor. Hollanda'da yapılan soruşturmanın yetkilileri, Rusya'yı sürece dahil etmedi ama Ukrayna'yı dahil etti. Katılımcı olmayan Rusya, çalışmanın sonuçlarının ne kadar güvenilir olduğuna dair bir bilgi sahibi değil" dedi.

Kanıt olarak sunulan füzeler, olaydan 3 yıl önce imha edildi

Rusya merkezli Sputnik International'da yer alan habere göre ise Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşen MH17 sefer sayılı yolcu uçağını vuran füzenin 'Rus ordusuna ait olduğu' iddiasını içeren Hollanda soruşturmasına ilişkin olarak, Hollandalı soruşturmacıların kanıt olarak motorlarını gösterdiği tüm füzelerin 2011'den sonra imha edildiğini söyledi.

Kaynak: Reuters

 

Etiketler: Ukrayna, rusya, Rus ordusu, Peskov, Malezya
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