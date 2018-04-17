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Rusya'dan Google ve Apple'a Telegram talebi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu, Google ve Apple'ın Telegram'ı uygulama mağazalarından kaldırmalarını istediklerini açıkladı.

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Rusyadan Google ve Applea Telegram talebi

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rus mahkemesinin kararını uygulamaya geçirerek Telgraf'a erişimi engellemeye başladığını söyledi. 

Roskomnadzor yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Google ve Apple'ın Telegram'ı uygulama mağazalarından kaldırmalarını istedikleri bildirildi.

Süreç nasıl gelişti?

Roskomnadzor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcılarının mesajlaşmalarına erişim izini vermemesi nedeniyle Telegram’a erişim yasağı konulması için Roskomnadzor tarafından dava açıldığı açıklanmıştı. 

Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini bildirmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: telgram, rusya, Google, apple
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