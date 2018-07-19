Rusya'dan diplomatlarını sınır dışı eden Yunanistan'a karşı hamle

Yunanistan'ın içişlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus diplomatları kovmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yunanistan ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor. Özellikle İngiltere’nin bu kışkırtıcı baskılarına karşı Yunanistan’ın dayanabileceğini düşünüyorum. Rusya’ya karşı çok aşamalı uygulanan bir oyun var. Bu olay Yunanistan’ın da içine çekildiği bir oyundu” dedi.

Bilgi toplama ve rüşvet iddiası

Yunanistan geçtiğimiz hafta iki Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve ülkeye girişini yasaklamıştı.

Medyada çıkan haberlerde “Atina’nın diplomatlara yönelttiği suçlamalar arasında bilgi toplamak ve yaymak, devlet görevlilerine rüşvet vermek yer alıyor” açıklamasına yer verilmişti.

Kaynak: Reuters