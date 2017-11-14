  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Rusya'dan çarpıcı iddia: ABD, DEAŞ'lıları vurmayı reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Ebu Kemal'den kaçan DEAŞ'lıları ABD'nin vurmayı reddettiğini öne sürdü.

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Rusyadan çarpıcı iddia: ABD, DEAŞlıları vurmayı reddetti

Rusya Savunma Bakanlığınca, ABD öncülüğündeki koalisyonun terör örgütü DEAŞ’ı koruduğuna dair kanıtlara ulaşıldığı iddia edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kilometrelerce uzunluktaki DEAŞ konvoyunun 9 Kasım’da Suriye’nin Deyrizor kentine bağlı Ebu Kemal'den, Suriye'nin Irak sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediğinin tespit edildiği ileri sürüldü.

Rusya’nın, konvoya yönelik ortak askeri operasyon yapılması için iki kez ABD öncülüğündeki koalisyona başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, "ABD'liler, DEAŞ’lıların gönüllü olarak teslim oldukları gerekçesiyle herhangi bir askeri operasyon yapılmasını mutlak suretle reddetti." ifadesi yer aldı.

Öte yandan Bakanlığın açıklamasında, DEAŞ konvoyunun yer aldığı öne sürülen uydu görüntüleri de kullanıldı ancak sonra bu görüntüler silindi. Bakanlık daha sonra önceki görüntülerinin "hatalı" olduğunu belirterek, DEAŞ konvoyuna ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin Ebu Kemal’den kaçan DEAŞ’lı teröristleri ilk kez korumadığını savunarak, "Daha önce de Irak’ta Rakka ve Musul’un ele geçirilmesinin, DEAŞ’lıların kaçması için nasıl yeni kapılar açtığını görmüştük. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, DEAŞ’ın Suriye’de yok edilmesinin ana hedef olduğunu şahsıma da defalarca söylemişti. Ancak ABD’nin Suriye’deki amaçları hakkında birçok soru işareti bulunuyor.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, rusya, DEAŞ, teröristler
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