Rusya'dan BMGK'ya Doğu Guta çağrısı

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Esed rejimi, 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da taş üstünde taş bırakmıyor. Bölgeye aralıksız bomba yağıyor.

Son bombardımanda en az 10 kişinin hayatını kaybetti, 200'den fazla yaralı var. Saldırıların en büyük kurbanı ise çocuklar.

Rusya'dan çağrı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne, Suriye rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki durumu görüşmek için toplanma çağrısında bulundu.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada hem Genel Sekreter Antonio Guterres hem de konsey üyelerinin Doğu Guta konusundaki endişelerini anlattığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne yarın Doğu Guta'daki durumu görüşmek için açık oturumda toplanması çağrısı yapan Nebenzia, bugün dile getirilen tüm kaygıların ardından tüm tarafların görüşlerini ortaya koymaları için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

"400 bin sivil yeryüzünde cehennemi yaşıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da davam eden çatışmalar nedeniyle 400 bin sivilin ''yeryüzünde cehennemi yaşadığını'' söyleyerek bütün askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısı yaptı.

ABD

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Doğu Guta'da yaşanan insani trajedi karşısında ''Bakışlarımızı çevirmeye devam edemeyiz.'' dedi.

İngiltere

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen de Doğu Guta'nın ''ölüm ve yıkım bölgesi'' haline geldiğini söyledi.

"21. yüzyılda kabul edilemez"

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt de bölgedeki halkın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde acı çektiğini söyleyerek, "Perişanlık ve şiddet potası haline gelmiş olan kuşatılmış bölge, 21. yüzyılda kabul edilemez." dedi.

"Rejimi ve destekçileri bu şiddet kampanyasına son verin"

İngiliz bakan, rejim yanlısı kuvvetler tarafından yapılan hava ve roket saldırıları ile top atışlarının, kuşatma bölgesinde yıllardır görülen en yoğun seviyelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu durumun çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını vurguladı.

"700'den fazla insanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı var ancak rejim buna izin vermeyi reddediyor. Rejimi ve destekçilerini, bu şiddet kampanyasına sona vermeye, sivilleri korumaya, hızlı ve engelsiz bir şekilde insani yardımın girişine izin vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplum, Esed rejimi ve destekçilerine, dünyanın kendilerini izlediğini açıkça bildirdi."

Almanya

Almanya, Suriye'deki Beşşar Esed rejimini Doğu Guta'da katliam yapmakla suçlayarak, Rusya ve İran’ı bu katliamlara son vermek için rejim üzerinde nüfuzunu kullanmaya çağırdı.

""Esed rejiminin Doğu Guta'da başlattığı son saldırı teröristlere karşı mücadele değil, aksine kendi halkına karşı bir mücadele. Astana'da, Doğu Guta için de ateşkes konusunda garanti veren Rusya nerede, İran nerede diye sorulması gerekiyor."

Kaynak: TRT Haber, AA