Rusya’dan Arjantin’e yardım teklifi

Arjantin’de 8 gündür kayıp olan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu 10’dan fazla ülkenin katılımıyla süren arama çalışmalarına Rusya da destek verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, yardım teklifinde bulundu. Yardım teklifi Arjantin tarafından kabul edildi.

Görüşme üzerine yapılan açıklamada, Rusya’nın bölgeye bir arama gemisi ve uzman ekip göndereceği söylendi.

Arama çalışmaları kritik safhada

Arjantin Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Yüzbaşı Enrique Balbi, 44 mürettebatı olan kayıp denizaltıyı arama faaliyetlerinde kritik safhaya ulaşıldığını bildirerek denizaltıdaki oksijen sağlayıcısının bitmek üzere olabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Elektrik arızası rapor eden denizaltı ile telsiz bağlantısı, başkent Buenos Aires'in 430 kilometre açığında kesilmişti.

Arjantin ordusuna ait ASA San Juan isimli denizaltıdan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.

TRT Haber

