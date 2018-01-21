Rusya'dan Afrin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin Suriyede'ki tek taraflı faaliyetleri Türkiye'yi kızdırdı.
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