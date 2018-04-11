  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Rusya'dan ABD'ye uyarı: Kendimizi üzücü olayların eşiğinde bulabiliriz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye karşı yönelttiği tehditlerin herkesi ciddi şekilde endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

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Rusyadan ABDye uyarı: Kendimizi üzücü olayların eşiğinde bulabiliriz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye karşı yönelttiği tehditlerin herkesi ciddi şekilde endişelendirmesi gerektiğini belirterek, "Kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturma talep eden biri ABD'nin, diğer ikisi Rusya'nın sunduğu üç tasarının da veto ve gereken desteği alamamaları nedeniyle reddedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ABD'ye Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın 6. kez Suriye'de rejimin kimyasal silah saldırılarını kınayan ve harekete geçilmesini talep eden BMGK karar tasarılarını veto ettiğini söyledi.

Haley, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek" diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce de, Rusya'nın veto yetkisini suistimal etmesi nedeniyle BMGK'nin kilitlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, abd, BM
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