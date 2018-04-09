Rusya: ABD Suriye'de saldırı yaparsa tepkimiz ağır olur

Kimyasal silah saldırısı olmadığını belirten Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye’de Rus askerlerinin olduğu bölgeye karşı menfur bir bahaneyle saldırması durumunda Rusya'nın ağır tepkisine yol açacak dedi.

Nebenzia aynı zamanda uzmanların kimyasal silah gözlemcileri ile Suriye'ye giderek araştırma yapılmasının gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin uzmanlarının Duma'da incelemede bulunduğunu ve kimyasal madde izlerine rastlamadığının altını çizen Nebenzya, "Tek bir yerel sakin, kimyasal saldırı olduğunu doğrulamadı. Yerel hastaneye, Sarin gazı ve klor gibi maddelerle zehirlenme belirtileri olan yaralılar gelmedi. Duma'da başka faaliyette olan sağlık kuruluşu yok. Zehirlenme sonucu ölenlerin cesetleri tespit edilmedi" diye konuştu.

Mistura'dan kapsamlı ve bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

De Mistura, Duma'daki ''iğrenç'' saldırı için ''kapsamlı ve bağımsız'' bir soruşturma çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber