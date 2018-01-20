Rusya'dan ABD'ye suçlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımları nedeniyle, ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre sürecinin tehdit altına girdiği belirtildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Pentagon'un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek, provokatif adımlar attığını söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de attığı sorumsuz adımları nedeniyle, ülkedeki çözüm süreci ve Cenevre sürecinin tehdit altına girdiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...