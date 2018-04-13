Rusya'dan ABD'ye sert misilleme hazırlığı

Tasarıda, Amerikan yapımı yazılım, tarım ürünleri ve ilaç gibi başka kaynaklardan sağlanabilecek mallar ve tütün ile alkol ithalatının kısıtlanması önerildi.

Rus parlamenterler, atom enerjisi, roket motorları ve uçak imalatı alanlarında ABD ile işbirliğinin yasaklanmasını önerdiklerini de belirttiler.

Taslak ayrıca, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın özelleştirme projelerine katılmaları yasaklamayı öneriyor.

Bu önlemler, Beyaz Saray'ın geçen hafta Moskova'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinden bu yana Rusya'ya getirdiği en sert yaptırımlara misilleme niteliğinde.

Rus hükümeti, tasarıyı destekleyip desteklemediğini belirtmedi. Tasarının mevcut haliyle yasa haline gelip gelmeyeceği de belli değil.

Tasarı önümüzdeki hafta Rus Parlamentosu'nun alt kanadında görüşülecek.

ABD'den Rusya'ya yapılan yaptırımlar

ABD, 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya oligarklarına karşı yaptırım uygulamaya karar vermiş, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket kara listeye alınmıştı.

Listeye alınan oligarklar

Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklandı.

Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN+ Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi toplam 12 şirket de OFAC'ın yaptırım listesine girdi.

Beşşar Esed rejimine uzun zamandır silah temin ettiği ifade edilen Rus devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) adlı banka da aynı şekilde kara listeye alındı.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine almış oldu.

Kaynak: Reuters