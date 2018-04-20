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Buradasınız : » » Rusya'dan ABD'ye S-400 cevabı

Rusya'dan ABD'ye S-400 cevabı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin S-400 kararından dolayı ABD'nin yaptırım açıklamasını 'şantaj denemesi' olarak nitelendirdi.

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Rusyadan ABDye S-400 cevabı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması ile ilgili olarak ABD’nin yaptırım kararı alabileceği yönündeki sözlerine yönelik bir soruya Lavrov, “Bu, Amerikan firmalarının haksız rekabet elde etmesini sağlayacak şantaj girişiminin bir örneğidir” şeklinde cevap verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in benzer bir soruya karşılık S-400 alımının Türkiye’nin ‘ulusal kararı’ olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, “Herhalde ABD'nin bir NATO üyesi olarak, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri tarafından dile getirilen ortak görüşü dinlemesi gerekir” diye konuştu.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönünde ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: S-400, Lavrov, rusya, abd
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