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Buradasınız : » » Rusya'dan ABD'ye 'provokatör' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye 'provokatör' suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Pentagon'un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek, provokatif adımlar attığını söyledi.

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Rusyadan ABDye provokatör suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silah temin etmesini sorumsuz bir davranış olarak niteledi.

Bunun üzerine, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatan Rusya, ABD'nin bu davranışının ülkedeki çözüm sürecini tehdit ettiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki kriz durumunun gelişimine katkıda bulunan başlıca etkenin ABD tarafından atılan provokatif adımlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin Suriye’de Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgeler yaratarak bu bölgeleri izole etmeye çalıştığı ifade edilerek “Pentagon’un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon başlattı. ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir.” ifadesine yer verildi.

Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, abd
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