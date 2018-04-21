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Buradasınız : » » Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore mesajı

Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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Rusyadan ABDye Kuzey Kore mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, ABD ve Güney Kore'ye, bölgedeki askeri faaliyetleri durdurma çağrısında bulunuldu.

Nükleer denemeleri durdurma kararı

Kuzey Kore haber ajansının bildirdiğine göre, Kim Jong-un tüm nükleer denemeleri durdurma kararı aldı. Kim, "Nükleer silah geliştirme sürecini tamamladık. Bugünden geçerli olmak üzere nükleer denemeleri durduruyoruz. Kıtalar arası füze denemeleri dahil. Artık bunlara gerek yok" dedi.

Kuzey Kore lideri, bir nükleer deneme tesisini de kapatacaklarını açıklayarak "Tesis görevini tamamladı" diye konuştu.

Ajansın haberinde, ülke ekonomisi için olumlu bir ortam oluşturmak için Kuzey Kore'nin gerek komşuları gerekse uluslararası toplum ile aktif diyalog içinde olacağı da belirtildi.

 

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, abd, Kuzey Kore, nükleer, güney kore
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