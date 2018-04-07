  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

Rusya'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlar için, ABD'nin, değerlerini reddetmeye başladığını ve yaptırımlar yoluyla Rusya'yı korkutmaya çalıştığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyadan ABDnin yeni yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011’den bu yana ABD’nin Rusya'ya karşı 50’den fazla yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bunların hiç birinden sonuç alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Washington, ABD vizesini reddetmek, Rus iş dünyasının varlığını ve finans aktiflerini dondurmak suretiyle özel mülke el konulmasına ve başkalarının parasının kesilmesine soygun denildiğini unutarak korkutmaya çalışıyor.” ifadesi kullanıldı.

Washington’un Rusya ile ekonomik iş birliğine zarar vererek sıradan Amerikalılara ve kendi seçmenlerine de zarar verdiği belirtilen açıklamada, ABD’nin giderek "Amerikan değerlerini reddetmeye başladığı" savunuldu.

Hiçbir baskı önleminin Rusya'yı seçtiği rotadan vazgeçirmeyeceği vurgulanan açıklamada, ABD’nin hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının sadece Rus toplumunu sağlamlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Tabii ki mevcut ve herhangi yeni Rus karşıtı saldırıya sert bir şekilde cevap vereceğiz ancak her şeyden önce Washington'a bizimle yaptırımlar diliyle konuşabileceği yanılsamalardan kurtulmasını tavsiye etmek istiyoruz.” 

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus iş adamı, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, rusya, yaptırım, tepki
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER