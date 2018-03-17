Rusya'dan 23 İngiliz diplomat için sınır dışı kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatı "istenmeyen adam" ilan ederek, haklarında sınır dışı kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelik “provokatif” suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınır dışı edilmelerine karar verildiği belirtildi.

Sınır dışı edilen diplomatların bir hafta içerisinde Rusya’yı terk etmeleri gerekiyor. Ayrıca St. Petersburg’da İngiliz Konsolosluğu'nun açılmasına yönelik verilen iznin de geri çekilmesi kararı alındı.

Yapılan açıklamada, Moskova’nın mütekabiliyet gereği Londra’ya yönelik ilave adımlar atma hakkının da saklı olduğu vurgulandı.

Casus krizi derinleşti

2006'da İngiltere'ye sığınan eski KGB ajanı Aleksandr Litvinenko'nun radyoaktif bir maddeyle zehirlenmesinin ardından, bu kez eski bir Rus askeri istihbarat servisi çalışanı olan Sergey Skripal, kızı Yulia ile birlikte saldırının hedefi olmuştu.

İngiliz hükümeti Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanından ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da alınan kararlar arasında yer almıştı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere 2006'da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardından da 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA