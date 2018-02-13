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Buradasınız : » » Rusya'daki uçağın düşme sebebi belli oldu

Rusya'daki uçağın düşme sebebi belli oldu

Rusya’ya şok yaşatan uçak kazasının sebebi belirlendi. Kazanın pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı.

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Rusyadaki uçağın düşme sebebi belli oldu

Rusya'da hafta sonunda Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında kara kutu incelemesi sonuçlandı.

Rusya'da yolcu uçağı düştü: 71 ölü

Kazanın sebebini araştırmak için kurulan araştırma komisyonu inceleme sonuçlarını açıkladı. Veriler uçağın pilotaj hatası yüzünden düştüğünü gösteriyor.

Kalkış için hazırlanan pilotlar basınç ayarlama manevrasını yapmakta geç kalmış. Pilotlar ısıtma sistemini kalkış sırasında devreye sokmadı, sensörler buz tuttu, hız göstergesi yanlış gösterdi.

Pilotlar tersliği görüp devreye girmişler, ancak başarılı olamamışlar. 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebat taşıyan yolcu uçağı, Pazar günü Moskova’dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

2009 yılında 228 kişiyle Atlas Okyanusu'nda gömülen Fransız yolcu uçağı da aynı sebepten düşmüştü. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uçak kazası, rusya uçak
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