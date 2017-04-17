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Rusya'daki bombalı saldırının planlayıcısı yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen Orta Asya kökenli bir kişinin yakalandığını duyurdu.

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Rusyadaki bombalı saldırının planlayıcısı yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen Orta Asya kökenli bir kişinin yakalandığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, St. Petersburg metrosundaki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 27 yaşındaki Orta Asya kökenli Abror Azimov'un Moskova yakınlarında yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Azimov'un patlamanın planlayıcıları arasında yer aldığı ve canlı bombayı saldırıya hazırladığı ifade edilerek, şahsın ifade için savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

3 Nisan'da St. Petersburg metrosuna yapılan bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bombalı saldırıyı düzenleyenin 22 yaşındaki Akbarcan Celilov olduğunu açıklamıştı. AA

Etiketler: FSB, st petersburg, rusya patlama, rusya bombalı saldırı
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