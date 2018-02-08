  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.67
  • BIST 114621.35
    ALTIN 160.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'daki başkanlık seçiminde Putin'in rakipleri belli oldu

Rusya'daki başkanlık seçiminde Putin'in rakipleri belli oldu

Rusya’da 18 Mart’ta düzenlenecek başkanlık seçiminde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yanı sıra 7 aday yarışacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyadaki başkanlık seçiminde Putinin rakipleri belli oldu

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimine katılacak adayların kayıt sürecini tamamladı. Buna göre, seçimlerde tek bağımsız aday Putin olurken, 7 kişi de farklı partilerin adayları olarak yer alacak.

Seçimde, Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak yarışacak.

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in seçimlerde oyların yüzde 60 ila 70'ini kazanması beklenirken, en yakın rakipleri Grudinin ve Jirinovskiy'nin yüzde 6’şar oy alabilecekleri tahmin ediliyor.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Putin’in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy’nin ise yolsuzluk suçlamaları ve 2014’te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Putin, başkanlık seçimleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER