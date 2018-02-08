Rusya'daki başkanlık seçiminde Putin'in rakipleri belli oldu

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimine katılacak adayların kayıt sürecini tamamladı. Buna göre, seçimlerde tek bağımsız aday Putin olurken, 7 kişi de farklı partilerin adayları olarak yer alacak.

Seçimde, Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak yarışacak.

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in seçimlerde oyların yüzde 60 ila 70'ini kazanması beklenirken, en yakın rakipleri Grudinin ve Jirinovskiy'nin yüzde 6’şar oy alabilecekleri tahmin ediliyor.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Putin’in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy’nin ise yolsuzluk suçlamaları ve 2014’te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA