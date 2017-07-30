Rusya'daki ABD'li diplomat sayısı azaltılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin, Rusya’daki diplomat sayısını 755 kişi azaltacağını açıkladı.

Putin, Rus haber sitesi Vesti.ru’ya verdiği mülakatta, Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'den Rusya'daki diplomatik personel sayısının azaltılmasına yönelik cuma günü gerçekleştirdiği talebe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Rusya’da binin üzerinde diplomatik personel çalıştırdığını hatırlatan Putin, "ABD ile ilişkilerimizin düzeleceğine yönelik umudumuz vardı ancak yakın gelecekte böyle bir iyileşmenin yaşanacağına dair bir işaret yok. Alınan karar sonrasında Rusya’daki görevi sona erecek ABD’li diplomat sayısı oldukça fazla." diye konuştu.

Putin, ABD’nin, Rusya’daki diplomat sayısını 755 kişi azaltacağını belirterek, "Böylelikle, ABD’nin Rusya’daki diplomat sayısı, Rusya’nın ABD’deki diplomat sayısıyla eşitlenmiş olacak. Her iki tarafın da toplam 455 diplomatı olacak." dedi.

Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacminin, Çin veya Avrupa Birliğine kıyasla de son derece az olduğunu vurgulayan Putin, "Ekonomik ilişkilere ilişkin de bazı tedbirlerin alınıp alınmamasına yönelik değerlendirmeler devam ediyor. Ancak büyük potansiyele rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi son derecek az." ifadelerini kullandı.

Putin, Suriye’deki iş birliği ve kitle imha silahlarının kullanımına ilişkin atılan adımları ise iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli unsurları olarak nitelendirerek, Suriye’de gerilimi azaltma bölgelerinin kurulmasına yönelik anlaşmanın da ortak çalışmaların somut bir sonucu olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, Rusya'ya uygulanması beklenen yeni yaptırımlara karşılık ABD'den Rusya'daki personel sayısını, Rus büyükelçiliğinin ABD'deki personel sayısı olan 455 kişiye indirmesi ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğince kullanılan depoların ve Serebriyani Bor semtinde yer alan yazlık evin de kullanılmamasının istendiği belirtilmişti.