Rusya'da yerin 70 metre altında futbol maçı

Bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya'da ilginç bir futbol maçı yapıldı.

Futbolun sınırının olmadığını göstermek isteyen madenciler, bölgenin amatör takımlarından FC Shakhter Peshelan' oyuncularını madene davet etti.

Oyuncular madene girdikten sonra özel ceketlerini, kasklarını ve fenerlerini aldı.

Shakhter oyuncusu Sergei Makarov, koşulların "çok sıra dışı" olduğunu söyleyerek, "Madenciler nasıl çalışacaklarını bilmelerine ek olarak nasıl oynanacağını da biliyor" dedi.

Kaynak: AP