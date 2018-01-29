Rusya'da yangın faciası

Rusya'da, oturduğu apartman dairesinde alevler arasında çocuklarıyla sıkışan bir baba, hayatının en zor kararını verdi.

Yoğun duman içinde, biri 10 diğeri 2 yaşında oğluyla ölümle burun buruna gelen baba, önce oğullarını teker teker camdan attı, ardından kendisi atladı. Baba hayatını kaybetti, oğulları ise ağır yaralı.

Evde bulunan anne ve anneanne de çaresiz kendilerini aşağı bıraktı. Anne de hayatını kaybetti, anneanne ise ağır yaralandı.

Apartmanda yangın sonrasında yapılan aramada, başka bir dairede bir çocuk cesedi daha bulundu.

Yangının doğal gaz patlaması sonucu çıktığı belirlendi.

Kaynak: TRT Haber