Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 49'a yükseldi

Rusya Araştırma Komitesi yetkilileri, ülkenin 6. büyük kenti İrkutsk'ta içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a çıktığını bildirdi.

Zehirlenen kişilerden çoğunun taburcu edildiği, hala tedavi altında bulunan ve hayati tehlikesi süren kişilerin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde losyonun satışıyla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yerel yetkililerin, başka vakaların olup olmadığını öğrenmek için kentte ev ev arama yaptığı ve acil durum ilan edildiği, alkol piyasasına daha sıkı düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, şişesinin üstünde "dahili kullanım için değildir" uyarısının yer almasına rağmen losyonun alkollü içecek gibi kullanıldığını açıklamıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, losyonda etil alkol yerine metanol kullanıldığı tespit edilmişti. AA