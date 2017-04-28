Rusya'da üçlü Dağlık Karabağ görüşmesi gerçekleşti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşları Elmar Memmedyarov ve Eduard Nalbandyan ile Dağlık Karabağ meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın girişimi ile gerçekleştirilen toplantıda taraflar 2016 mayıs ve haziranında devlet başkanlarının Viyana ve Petersburg görüşmelerinde elde edilen anlaşmalara uyulması gerektiğini teyit etti.

Üçlü görüşmeye daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Richard Hoagland ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Görüşme sonrasında Memmedyarov ve Nalbandyan, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesi yolunda gösterdiği çabalar için Lavrov'a teşekkür etti. AA