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Rusya'da uçak düştü: 2 ölü, 11 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait IL-18 tipi uçak Sibirya’nın Tiksi kenti yakınlarında düştü. 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Rusyada uçak düştü: 2 ölü, 11 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait IL-18 tipi uçakta 7'si mürettebat 39 kişi vardı. Rusya’nın kuzeybatısında bulunan Tiksi kenti yakınlarında düşen uçak, çarpmanın şiddetiyle üç parçaya ayrıldı. Olayda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Moğolistan yakınlarındaki Kansk kentine gitmek için havalanan uçağın acil iniş yapmaya çalışırken düştüğü tahmin ediliyor.

Rus Kaynaklar, olayın pilotaj hatasının yanı sıra olumsuz hava koşullarından da kaynaklanmış olabileceğini belirtti. 

Kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye üç adet Mi-8 tipi helikopter gönderildi.

Uçağın düşüşü amatör kameralar tarafından da kaydedildi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: uçak kazası, Sibirya, rusya
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