  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.615
    EURO 4.231
  • BIST 103790.85
    ALTIN 147.433
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya'da tren işçileri taşıyan otobüse çarptı

Rusya'da tren işçileri taşıyan otobüse çarptı

Rusya’da bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyada tren işçileri taşıyan otobüse çarptı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Vladimir kentinde bir tren, içinde Özbek işçilerin bulunduğu yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü. Rus yetkililerin verdiği bilgiye göre, Saint Petersburg'dan hareket eden otobüs, sabaha karşı Vladimir kenti yakınlarında hemzemin geçitte bozuldu. Özbek yolculardan bir bölümü aşağı inerek otobüsü itmeye çalıştı. Bu sırada hızla gelen tren, otobüsü biçti.

Otobüs, trenin önünde birkaç yüz metre sürüklendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü. Kazada ölenlerin otobüsteki Özbek yolcular ile Kazakistanlı şoför olduğu belirtildi. Trendeki yolcular ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler: Tren kazası, rusya, Moskova
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER