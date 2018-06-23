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Rusya’da tek kullanımlık uzay araçları dönemi sona erdi

Uzay endüstrisinde çağ atlayan Rusya, son olarak tek kullanımlık uzay araçlarının kullanılmayacağını, yeni nesil fırlatma araçlarının üretimine başlandığını duyurdu.

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Rusyada tek kullanımlık uzay araçları dönemi sona erdi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitry Rogozin, tek kullanımlık üniversal fırlatma araçlarının üretiminin sona erdiğini açıkladı.

Rogozin, yeni nesil fırlatma araçlarının üretimine başladıklarını bundan sonra bu araçlarla uzay araçlarının taşınacağını söyledi.

Yeni teknoloji hakkında bilgi vermeyen Rogozin, yakın zamanda yeni nesil taşıyıcıların lansmanının yapılacağını duyurdu.

Rus basını, yeni nesil taşıyıcıların maliyetinin 65 ile 70 milyon dolar arasında olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA  

Etiketler: uzay, rusya, Endüstri
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