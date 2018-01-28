Rusya'da seçimleri protesto eden yüzlerce kişi sokaklara çıktı

Yüzlerce kişi dondurucu soğuklara rağmen, Rus muhalif ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'nin çağrısıyla, Mart ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerini boykot girişimini desteklemek için sokağa çıktı.

Rus muhalif lider Navalnıy halkı sokağa çağırdı

Navalnıy'nın çağrısı üzerine başta Moskova ve St. Petersburg'ta olmak üzere birçok kentte toplanan yüzlerce gösterici, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet aleyhine sloganlar attı, onlarca kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Moskova'daki Kremlin Sarayı yakınlarında bulunan Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak üzereyken gözaltına alınan Navalnıy sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındım. Bu önemli değil. Gösterilere benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için katılın" dedi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nin Rusya'daki seçim yasası gereği Mart'ta yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını duyurmuştu.

Navalnıy de geçen ay yaptığı açıklamada, Kremlin’i ilgilendiren tek konunun seçimlere katılacak insan sayısı olduğunu savunarak, Rus halkını seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA