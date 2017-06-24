Rusya'da 'Scarlet Sails' etkinliği rengarenk gerçekleşti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Beyaz Geceler Festivali kapsamında, eğitim yılının sona ermesiyle "Scarlet Sails" etkinliği gerçekleşti.
FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ...
'Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, kriz senaryolarının farkındayız'
Başbakan Yıldırım'dan bayram mesajı
CHP'li Berberoğlu'na verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı
LPG'li araç sahiplerine muayene müjdesi
Çin'de toprak kayması köyü yok etti
Beyaz Saray'dan 'Katar' açıklaması
Johhny Depp, Trump'tan özür diledi
Kutsal topraklarda terör operasyonu
Bakırköy'de dükkanda patlama