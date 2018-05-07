  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Rusya'da Putin'in yeni dönemi resmen başladı

Rusya'da Putin'in yeni dönemi resmen başladı

Vladimir Putin, Mart ayındaki seçimleri kazanmasının ardından bugün başkent Moskova'da yemin ederek, 4. kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine başladı.

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Rusyada Putinin yeni dönemi resmen başladı

Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen ve aralarında Federasyon Meclisi, Duma ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin de olduğu yaklaşık 3 bin misafirin katıldığı törenle devlet başkanlığı görevine resmen başladı.

Rus televizyon kanalları tarafından canlı yayınla verilen törende, kendisini tekrar devlet başkanı seçen vatandaşlara teşekkür eden Putin, "Rus halkına yönelik devasa sorumluluğumun farkındayım. Halkımızın, huzur ve refah dolu bir gelecekte yaşaması için elimden geleni yapacağım" dedi.

İlk defa 2000 yılında devlet başkanı seçilen Putin, 2004’te tekrar başkan seçilmesinin ardından, Rusya anayasasının iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmiş, 2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sını alarak tekrar başkan seçilmişti.

Mart ayında düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 76,69’unu alan Putin, dördüncü dönem devlet başkanlığını 2024'e kadar yürütecek.

Kaynak: AA

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