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Rusya'da patlayan elektronik sigara can aldı

Rusya'da elektronik sigarası patlayan adam, sigaranın parçalarının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine saplanması sonucu hayatını kaybetti.

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Rusyada patlayan elektronik sigara can aldı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan ABD kökenli 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia, Mayıs ayının başında evinde çıkan yangında ölü bulundu.

ABC News'da yer alan habere göre D'Elia'nın göğüs, omuz, karın, sırt, kol ve el dahil vücudunun yaklaşık yüzde 80'inde termal yaralanmalar meydana geldi.

Otopsi raporuna göre D'Elia'nın ölüm sebebi, kullandığı elektronik sigaranın patlaması ve parçalarının başına ve vücuna isabet etmesi.

Konuyla ilgili araştırma yapan ABD Yangın İdaresi raporuna göre e-sigaralar yapısı gereği, pilin ölmesi durumunda "alevli roketler" gibi hareket edebiliyor.

Etiketler: rusya, patlama, Elektronik sigara
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