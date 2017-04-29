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Rusya'da muhalif gösteriler

Rusya'nın birçok şehrinde muhalifler, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir sonraki seçimde aday olmaması için gösteri düzenledi.

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Rusyada muhalif gösteriler

Başkent Moskova'da ''Kitai Gorad'' semtinde Putin karşıtı gösteri düzenlemek üzere toplanan kalabalığa polis gösteri izni olmadığı gerekçesiyle müsade etmedi.

Bunun üzerine muhalif grup Devlet Başkanlığı İdaresi Ofisinin bulunduğu binaya polis kontrolünde giderek Putin'in devlet başkanlığı seçimlerine aday olmamasını talep eden dilekçeleri verdi.

İş adamı Mihail Hodorkovski'nin destek verdiği "Açık Rusya" sivil toplum kuruluşunun organize ettiği gösteriye, otoyollarda paralı geçişi protesto eden kamyon sürücüleri ile kentteki çeşitli muhalif gruplar da katıldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, S. Petersburg ve diğer şehirlerde yapılan gösterilerde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. AA

Etiketler: Moskova, rusya, vladimir putin
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