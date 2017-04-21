  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.644
    EURO 3.902
  • BIST 92566.54
    ALTIN 150.438
Buradasınız : » » Rusya'da istihbarat binasına saldırı

Rusya'da istihbarat binasına saldırı

Rusya'nın Habarovsk şehrinde, Federal Güvenlik Servisi binasında silahlı bir kişi tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusyada istihbarat binasına saldırı

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde, Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Açtığı ateşle iki kişiyi öldüren saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Rus iç istihbarat servisi FSB'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde silahlı bir kişi Habarovsk'taki FSB binasına girdikten sonra kontrol noktasına ulaşmadan etrafa ateş açtı.

Saldırıda bir FSB görevlisi ile bir ziyaretçi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: rusya, istihbarat binasına saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER