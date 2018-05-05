Rusya'da hükümet karşıtı gösteriler

Rusya'nın çok sayıda kentinde binlerce kişi, mart ayında düzenlenen seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin’in 7 Mayıs’ta düzenlenecek “resmen göreve başlama töreni” öncesinde gösteriler düzenlendi.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar, Putin ve Rus hükümeti aleyhinde slogan attı.

Navalnıy gözaltına alındı

Navalnıy, gösterilerin yoğunlaştığı başkent Moskova’da düzenlenen gösterilere katıldıktan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınırken, Putin taraftarları ile protestocular arasında da arbede çıktı.

Arbedenin ardından polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Gösterilerin yasa dışı olduğunu belirtilerek çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA