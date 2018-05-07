Rusya'da hükümet anayasa gereği istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4. dönemi için yemin ederek resmen göreve başladı. 18 yıldır iktidarda olan Rus lider, yemin töreniyle Kremlin'deki 6 yılını daha garantiledi.

Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin’in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.

Putin iki hafta içinde listeyi verecek

Anayasaya göre, Putin’in, en geç iki hafta içerisinde Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya yeni başbakan ve kabine üyeleri listesini sunması gerekiyor.

Duma'nın da teklifi en geç bir hafta içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Medvedev'in tekrar görevde olması yüksek ihtimal

Putin, Rusya’nın yeni başbakanı ve kabine üyelerine yönelik tercihiyle ilgili daha önce bir açıklama yapmazken, Kremlin’e yakın kaynaklar, Putin’e “sadakatini” ispatlayan Medvedev’in tekrar aynı göreve getirilmesini yüksek bir ihtimal olarak görüyor.

Lavrov'un ayrılacağı iddiaları

Dışişleri Bakanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Sergey Lavrov’un bu yıl görevinden ayrılacağına yönelik iddialara rağmen, Rus medyasına son dönemde yansıyan haberlerde, Lavrov’un görevine yeni dönemde de devam edeceği öngörülüyor.

Putin’in yeni döneminde, Kremlin içerisindeki ekonomi yönetiminin başına daha önce maliye bakanlığı görevini yürüten, liberal görüşleri ve Batı'yla iyi ilişkileri savunmasıyla bilinen Aleksey Kudrin’i getirmesi bekleniyor.

18 yıldır iktidarda

65 yaşındaki Vladimir Putin, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda. Putin, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi.

2004 yılında sandıktan birinci çıkarak, dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasa gereği, iki dönemden fazla üst üste devlet başkanlığı yapamayacağı için 2008'de başbakanlığa geçti.

Devlet başkanlığını ise kendisine yakın siyasetçilerden Dmitry Medvedev üstlendi. Putin, 2012'de yeniden devlet başkanı seçilip, 6 yıl koltukta kaldı.

Kaynak: AA