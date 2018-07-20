Rusya'da emeklilik yaşının yükseltilmesi protesto edildi

Rusya'da federal meclisin alt kanadını oluşturan Devlet Duması, perşembe günü emeklilik yaşının yükseltilmesi hakkındaki yasa tasarısını onayladı.

Rusya'da emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik yasa tasarısı, başkent Moskova'da yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Gösteriye Rusya Federasyonu Komünist Partisi ile Adil Rusya Partisi de destek verdi.

Yasa tasarısı, emeklilik yaşını; erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda da 55'ten 63'e çıkarılmasını öngörüyor. Emeklilik yaşındaki bu yükseliş önümüzdeki 15 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz ay, Rus vatandaşların emeklilik yaşlarının yükseltildiğini duyurmuştu.

Binlerce Rus vatandaşı, Rusya hükümetinin emeklilik yaşını artırma kararını Rusya'nın Pasifik kıyısından Murmansk ve Norveç sınırına kadar 39 şehirde protesto etmişti.

Kaynak: AP