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Rusya'da emeklilik reformu protesto edildi

Rusya'da emeklilik yaşının artmasına yönelik çalışmaları binlerce vatandaş protesto etti. 39 şehirde gösteri düzenlendi.

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Rusyada emeklilik reformu protesto edildi

Binlerce Rus vatandaş dün, Rusya hükümetinin emeklilik yaşını artıma kararını protesto etti. 

Protestoları, tanınmış Kremlin muhalifi Aleksey Navalnıy'ın destekçileri yönetti. Gruplar, Rusya'nın Pasifik kıyısından Murmansk ve Norveç sınırına kadar 39 şehirde protesto gösterileri yaptı.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirlerde hiçbir gösteri olmadı. Sebebi, turnuva sırasında yürürlükte olan güvenlik kısıtlamaları. 

Gösterilerin çoğu yerel yetkililer tarafından onaylandı ve gözaltı olmadı.

Navalnıy, protesto gösterilerinin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğraflarda, "Emeklilik yaşını değil, emekli maaşını yükselt" ve "Ellerini maaşımızdan çek" yazılı pankartlar taşıyanlar vardı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, protesto, emeklilik yaşı
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