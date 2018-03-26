Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte

İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Rusya'nın sorumlu tutulması nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda Batılı ülke Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Bu durum, Rus rublesine dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybettirerek 57,2 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,38 düşürerek 71,1'e geriletti.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de kararın ardından yüzde 0,8 değer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 0,9 düşüşle 1.250 puana indi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Rusya nezdinde küresel risk algısının yükselmesi nedeniyle borsa ve rublede değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nu kapatma kararı alırken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki 4 Mart'ta Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumları ciddiyetini hala koruyor.

Kaynak: AA, TRT Haber