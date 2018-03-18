Rusya'da Devlet Başkanlığı seçimini Vladimir Putin kazandı

Rusya’da milyonlarca insan, bugün başkanlık seçimlerinde oyunu kullandı. Vladimir Putin sandıklardan zaferle çıkarak iktidardaki dördüncü dönemini 2024’e kadar sürdürecek.

Rusların Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana oy kullandığı yedinci başkanlık seçimi bugün yapıldı. Seçimlerde Putin'in yanı sıra Komünist Parti adayı Pavel Grudinin de yarıştı.

Putin, 4’üncü kez Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçim sistemlerine 15 farklı ülkeden binlerce siber saldırı yapıldığı belirtilerek, ABD, Ukrayna ve Yeni Zelanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerde Rusya’daki seçimlere yönelik “provokatif” eylemlerin düzenlendiği iddia edildi.

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerindeki oy kullanma noktalarında görev yapan yetkililerin, sandıklara çok sayıda oy pusulası attıklarını gösteren görüntüler basında yer aldı.

Seçim Komisyonu, Putin’in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy’nin, yolsuzluk suçlamaları ve 2014’te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA