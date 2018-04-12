Rusya'da boş yakıt deposu böyle patladı

Rusya'da, bir işçi boş yakıt deposunu kaynak makinesiyle kesmeye başladı. Bu sırada depo alev alarak patladı. Patlamanın etkisiyle işçiler metrelerce uzağa fırladı.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Rusya'da, boş yakıt deposunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Rusya'da, bir işçi boş yakıt deposunu kaynak makinesiyle kesmeye başladı. Bu sırada depo alev alarak patladı. Patlamanın etkisiyle işçiler metrelerce uzağa fırladı.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA