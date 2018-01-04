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Rusya'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü

Rusya’nın Novosibirsk kentinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Rusyada ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü

Rusya Acil Durum Bakanlığından yapılan açıklamada, Novosibirsk şehrindeki ayakkabı fabrikasında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Küle dönen fabrikada ilk belirlemelere göre, 10 işçinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ölen işçilerin Çin ve Kırgızistan vatandaşı oldukları ifade edilirken, yangının kontrol altına alındığı ve çevrede yaşayanlar için tehlikenin bulunmadığı bildirildi.

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