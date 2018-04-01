Rusya’da AVM yangınının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Tuleyev istifa etti

Kemerovo Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Aman Tuleyev kendi isteğiyle görevinden ayrılarak istifa dilekçesini verdi.

Tuleyev, istifası ilgili yayınladığı bir videoda elinden geleni yaptığını söyleyerek, bu kadar ağır bir yük altında görevde kalamayacağını ve istifasının en doğru seçenek olduğunu söyledi.

Facianın ardından Kemerovo'da düzenlenen protestolarda göstericiler Tuleyev'in istifasını istemişti.

Aman Tuleyev'in 1997'den beri Kemerovo bölgesinde yürüttüğü valilik görevi, normal şartlar altında 2020'de sona eriyor.

64 kişi hayatını kaybetti

25 Mart'ta Kemerovo'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında, 41'i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA